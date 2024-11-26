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«Окупанти на човнах переправляються через Оскіл», – Синєгубов

«Окупанти на човнах переправляються через Оскіл», – Синєгубов

ДРГ окупантів випробовують оборонні позиції ЗСУ та переправляються через річку Оскіл.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Такі факти були. Це постійно ДРГ ворожі випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть мінними полями, і наразі наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються знищити ворога на підходах до Куп’янська. Наразі по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу. Ось така ціна наших територій», – сказав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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