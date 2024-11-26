Скандал із неякісними мінометними мінами: Міноборони розпочало розслідування

Міністерство оборони розслідує причини появи в підрозділах ЗСУ неякісних 120-міліметрових мін. Використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони та видачу їх у бойові підрозділи призупинено.

Про це повідомили в Міноборони.

Відео наслідків використання неякісних мін раніше публікувала воєнкорка Юлія Кирієнко-Мерінова.

«Це відео з Курахівщини. Там де гаряче. І це не інакше як диверсія проти ЗСУ. Від наших виробників і Міноборони», – зазначила Кирієнко.

Як зазначили в Міноборони, розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін триває вже три тижні.

«Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони бездіє чи не реагує на інформацію, яка надходить від військових чи зʼявляється, зокрема, у ЗМІ. Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через триваючу російську агресію, інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом», – йдеться в повідомленні.

Наразі Міністерство оборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження.

За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. За результатами роботи міжвідомчої комісії будуть прийняті відповідні кадрові рішення щодо відповідальних посадових осіб.

Замовником зазначеного виду озброєння для Сил оборони є Міністерство оборони. Водночас виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Також міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання.

Агентство Телевидения Новости