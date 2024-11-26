ПриватБанк не повернуть Коломойському: рішення Верховного Суду

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно поставив крапку у справі про повернення ПриватБанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Як пише Економічна правда, про це повідомили Національний банк і Приватбанк.

Судове рішення підтвердило законність націоналізації банку та неможливість його повернення приватним акціонерам. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

«Верховний суд укотре констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави немає», – йдеться у заяві НБУ.

«Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито», – сказала членкиня правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

Агентство Телевидения Новости