У Харкові патрульні склали протокол на водійку, яка поклала автівку на дах

Сьогодні, 26 листопада, під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Тракторобудівників, 144.

Про це «Новинам АТН» повідомили в УПП Харківської області.

На місці патрульні виявили Volkswagen Golf, який лежав на дорозі до гори колесами, та водійку, яка пояснила, що під час повороту, рухаючись зі швидкістю 10 км/год, вона здійснила зіткнення з бордюром та потім із парканом, після чого авто перевернулось на дах.

Медична допомога не знадобилася. На водійку складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.

Агентство Телевидения Новости