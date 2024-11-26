Чоловіки, які перебувають у розшуку не зможуть розраховувати на бронювання

Якщо військовозобов’язаний перебуває у розшуку, він не зможе розраховувати на бронювання.

Відповідні уточнюючі зміни виклав уряд у новій редакції Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів від 22 листопада 2024 р. №1332, повідомляє Судово-юридична газета.

Як зазначено у змінах, протягом 72 годин з моменту формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:

перебуває на військовому обліку;перебуває у трудових відносинах з державним органом, критично важливим підприємством, критично важливою установою;займає посаду на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі, за якою йому нараховано заробітну плату за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5 (тобто, 20 тисяч грн). Це не стосується державних і комунальних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше ніж 50% акцій (часток) належать державі або перебувають у комунальній власності, та господарських товариств, більше ніж 50% акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави або комунальної власності в яких становить 100%);уточнив персональні дані (передбачені законом про посилення мобілізації, тобто, актуальну адресу, номер телефону та електронну пошту);не перебуває у розшуку.

Таким чином, якщо особа внесена до списків розшуку, то вона не зможе розраховувати на бронювання.

Агентство Телевидения Новости