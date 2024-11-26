Ракета, яка впала напередодні у Харкові, пошкодила «Прозорий офіс» Київського району

Внаслідок ворожого удару по центральній частині Харкова, який стався напередодні, був пошкоджений «Прозорий офіс» Київського району.

Про це повідомляє міськрада.

Громадянам, які були зареєстровані на прийом для отримання послуг на 25-26 листопада, зателефонують та узгодять зручну дату та час відвідування.

Сервісний центр Київського та Холодногірського відділів обслуговування громадян Пенсійного фонду, який розташований на першому поверсі, відновив свою роботу та працює в штатному режимі.

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