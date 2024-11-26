Чекала на прихід російської влади: на Харківщині викрито жінку

Жінка публічно підтримувала збройну агресію проти України та схиляла односельців до власної позиції.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

40-річна мешканка селища Мала Рогань запевняла громадян, що «ось, зовсім скоро, а саме через два місяці прийде російська влада та військові рф всіх вас знищать, а я буду тут царицею…».

25 листопада 2024 року дізнавачі відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости