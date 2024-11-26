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Ракети Tomahawk та дозвіл бити по рф: у НАТО ухвалили резолюцію щодо України

Ракети Tomahawk та дозвіл бити по рф: у НАТО ухвалили резолюцію щодо України

У Парламентській асамблеї НАТО ухвалили резолюцію щодо допомоги Україні, яка, зокрема, передбачає надання Києву ракет середньої дальності (від 1000 до 5 500 кілометрів), у тому числі типу Tomahawk.

Про це повідомляє УНІАН.

У резолюції також йдеться про те, що українській стороні надається дозвіл завдавати ударів наданим озброєнням по російських військових цілях.

В Альянсі також дали низку обіцянок Україні:

Створити програму НАТО з надання допомоги в гарантуванні безпеки та підготовці кадрів для України (NSATU).Створити Спільний центр НАТО – Україна з аналізу, навчання та освіти (JATEC).Довгостроково допомагати нашій державі в галузі безпеки. НАТО підтримуватиме і збільшуватиме військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, забезпечуючи своєчасне постачання боєприпасів і сучасних систем озброєння, включно із системами ППО, далекобійною високоточною зброєю, високоточною зброєю великої дальності та багатоцільовими винищувачами. Забезпечити мінімальне базове фінансування у розмірі 40 млрд євро протягом наступного року.Підтримати зусилля Києва, виражені в її формулі миру та плані перемоги, для досягнення справедливого і міцного миру, та залишатиметься вірним принципу «нічого про Україну без України».Активізувати політичні та практичні зусилля, щоб допомогти Україні отримати запрошення в НАТО і стати 33-м членом блоку якомога швидше.

«росія залишається найзначнішою і найпрямішою загрозою безпеці союзників, що ця загроза збережеться в довгостроковій перспективі. НАТО має розробити до наступного саміту в Нідерландах загальний стратегічний підхід до Росії, зосередивши увагу на повній підготовці Альянсу до стримування і протидії ворожій росії», – зазначається у документі.

Агентство Телевидения Новости

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