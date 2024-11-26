Працювала в окупаційній «міліції» на Харківщині: жінку засуджено до 14 років увʼязнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 38-річну жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України на 15 років та з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що під час окупації селища Козача Лопань безробітна місцева мешканка добровільно вирішила працювати на ворога.

Вона обійняла посаду тимчасово виконуючого обов’язків дільничного інспектора так званого «Територіального відділу міліції смт Козача Лопань».

«Правоохоронниця» оформлювала документи відповідно до російського законодавства.

У судовому засіданні свідки розповіли, що фігурантка проводила «обшуки» за місцями проживання місцевих мешканців, а також носила форму з позначкою «Z».

На псевдопосаді жінка працювала до 10 вересня 2022 року, а потім разом з окупантами втекла до рф. Вона перебуває у розшуку.

Обвинувальний вирок винесено Дергачівським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття нею покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости