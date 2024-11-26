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6,5 тисячі грошової допомоги на дітей взимку: хто може отримати одноразову виплату

6,5 тисячі грошової допомоги на дітей взимку: хто може отримати одноразову виплату

Уряд запроваджує виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише Економічна правда.

Грошова допомога виплачується для допомоги дітей з малозабезпечених сімей для проходження зимового періоду.

«Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн», – повідомив прем’єр.

Ці кошти можна витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку, зазначив Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости

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