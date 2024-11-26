Ухилявся від сплати 8 млн грн акцизного податку: викрито підприємця на Харківщині
Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати 8 млн грн акцизного податку.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Слідство встановило керівника підприємства на Харківщині, який у звітних документах не відобразив реального обсягу проданого товару. Таким чином фігурант ухилився від сплати акцизного податку на суму понад 8 млн грн.
Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі напоями, зокрема алкогольними.
Під час обшуків детективи вилучили документи та комп’ютерну техніку.
Наразі усі збитки завдані державі відшкодовано у повному обсязі. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.