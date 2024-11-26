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Ухилявся від сплати 8 млн грн акцизного податку: викрито підприємця на Харківщині

Ухилявся від сплати 8 млн грн акцизного податку: викрито підприємця на Харківщині

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати 8 млн грн акцизного податку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Слідство встановило керівника підприємства на Харківщині, який у звітних документах не відобразив реального обсягу проданого товару. Таким чином фігурант ухилився від сплати акцизного податку на суму понад 8 млн грн.

Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі напоями, зокрема алкогольними.

Під час обшуків детективи вилучили документи та комп’ютерну техніку.

Наразі усі збитки завдані державі відшкодовано у повному обсязі. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Агентство Телевидения Новости

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