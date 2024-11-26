На Харківщині з початку доби ЗСУ відбили 16 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 26.11.2024 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 143, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська.

Дванадцять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, атакує в районах Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 17 боєзіткнень, з яких сім тривають дотепер.

На Сіверському напрямку окупанти атакують в районі Григорівки, боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку противник тричі атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки, Чумацького, Пустинки та Нового Труда – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій, 25 атак нашими захисниками вже відбито. Окупанти скинули дві авіабомби в районах Зеленого Поля та Покровська.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога.

Агентство Телевидения Новости