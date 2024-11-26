Ракетний удар по центру Харкова: в якому стані поранені

«Жива – і добре», – говорить про свій стан після чергового обстрілу Харкова пані Тетяна. Жінка саме розпочала робочий день, як поряд із будівлею центру надання адмінпослуг вибухнула російська ракета

Тетяна Трофимова, адміністраторка ЦНАП Київського району Харкова

Не розумію, що сталося: відкриваю очі, я вся в склі. Кров скрізь. Було цікаво. Не розуміючи себе встала, кудись пішла телефон шукати, скрізь кров капає. Потім у швидку мене, відвезли в лікарню. Тут мені трішки пошили, сьогодні ще шитимуть.

Поранення в ногу дістала прибиральниця пані Юлія. За словами жінки, зараз почувається краще.

Юлія Калинник, прибиральниця

У момент удару я зробила вологе прибирання і виходила на вулицю зі сміттям, викинути в контейнер. І стався удар. Я, виходить, недалеко від міста влучання знаходилася, на вулиці. Меня оглушило й уламок влетів. А потом швидка і лікарня.

Після російської ракетної атаки по Київському району Харкова до обласної лікарні привезли п’ятнадцятьох постраждалих. Серед них тринадцятеро жінок та двоє чоловіків.

Руслан Врагов, керівник Харківської обласної лікарні

Усі вони були в стані середнього ступеня важкості та легкі. Госпіталізовано було семеро людей. Це двоє чоловіків та п’ятеро жінок. З них в хірургічне відділення п’ятеро пацієнтів і в нейрохірургічне відділення двоє пацієнтів. На зараз всі пацієнти стабільні, отримують всю необхідну терапію, перев’язки та знеболюючі й антибактеріальні засоби. Інші пацієнти були вчора оглянуті та відпущені додому за власним бажанням, бо в них був легкий ступінь ураження.

Російські військові завдали ракетного удару по центру Харкова пів на дев’яту ранку двадцять п’ятого листопада. Ворог вдарив по місту ракетою С-400. За даними Харківської обласної військової адміністрації, постраждали 26 людей. Пошкоджень зазнали понад сорок будівель.





Агентство Телевидения Новости