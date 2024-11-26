Інноваційна харківська розробка – в ХОВА представлена нова машина механізованого розмінування

На базі Центру координації протимінної діяльності при Харківській ОВА сьогодні була представлена нова машина механізованого розмінування для очищення деокупованих територій Харківської області від ворожих мін та снарядів.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нова машина механізованого розмінування – це інноваційна харківська розробка. Побудована на базі сучасної вітчизняної техніки й відповідає високим європейським стандартам безпеки та ефективності.

Її ціна близько 450 тисяч євро. Ця техніка замінює імпортні аналоги, ціна яких втричі вища. Її ремонт буде дешевший й оперативніший, адже запчастини та комплектуючі також виробляють в Україні, зазначив Синєгубов.

Машина оснащена двигуном потужністю 320 кінських сил, гусеничними та опорними котками, гідравлічною системою, що дозволяє підіймати робочий механізм та заїжджати машині на трал для транспортування.

Робочий механізм оснащується змінними деталями – ланцюгами з молотками або фрезою для заглиблення у ґрунт на глибину до 30 см, що дозволяє знищувати боєприпаси, в першу чергу протитанкові міни.

«Завдяки такій техніці ми зможемо пришвидшити цей процес, убезпечити саперів та симулювати розвиток українського виробника», – наголосив очільник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости