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Окупантів відкинули від Куп’янська – ОСУВ «Хортиця»

Окупантів відкинули від Куп’янська – ОСУВ «Хортиця»

Українські війська відкинули росіян від Куп’янська, що на Харківщині, і зараз контролюють ситуацію на підступах до міста.

Як повідомляє Укрінформ, про це розказав у телеефірі речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

«Вони намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися. Це без залучення великої кількості бронетехніки. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська, – ред.) відкинутий. Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами. Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там», – сказав Волошин.

Агентство Телевидения Новости

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