Фото наслідків влучання КАБу по Дергачах на Харківщині

Учора близько 22:20 російський КАБ впав на відкриту територію на околиці міста Дергачі.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок «прильоту» були пошкоджені вікна та покрівля адміністративної будівлі, а також скління шести вікон в одній із житлових багатоповерхівок.

Минулося без постраждалих. Наразі працівники Дергачівського гуманітарного центру доставили мешканцям пошкоджених квартир матеріали для консервації вибитих вікон, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости