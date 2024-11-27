Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 60

Фото наслідків влучання КАБу по Дергачах на Харківщині

Фото наслідків влучання КАБу по Дергачах на Харківщині

Учора близько 22:20 російський КАБ впав на відкриту територію на околиці міста Дергачі.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок «прильоту» були пошкоджені вікна та покрівля адміністративної будівлі, а також скління шести вікон в одній із житлових багатоповерхівок.

Минулося без постраждалих. Наразі працівники Дергачівського гуманітарного центру доставили мешканцям пошкоджених квартир матеріали для консервації вибитих вікон, зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 