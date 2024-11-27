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Фото наслідків влучання КАБу по Дергачах на Харківщині
Учора близько 22:20 російський КАБ впав на відкриту територію на околиці міста Дергачі.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Внаслідок «прильоту» були пошкоджені вікна та покрівля адміністративної будівлі, а також скління шести вікон в одній із житлових багатоповерхівок.
Минулося без постраждалих. Наразі працівники Дергачівського гуманітарного центру доставили мешканцям пошкоджених квартир матеріали для консервації вибитих вікон, зазначив Задоренко.