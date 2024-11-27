Зняв на відео блокпост і виклав ролик в інтернет – судитимуть харків’янина

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом поширення інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні цього року обвинувачений рухався через один з блокпостів, облаштованих у Харкові, на своєму автомобілі. Під час проходження перевірки чоловік знімав на відео військовослужбовців, які здійснювали чергування на блокпості.

Надалі «блогер» змонтував відеоролик, у якому вказав точні координати місця розташування цього поста, та виклав на відеохостингу. Озвучуючи ролик, чоловік зазначив особисті дані українських захисників. Він використовував маніпулятивні тези й звинувачував військовослужбовців у порушенні закону.

Втім, сам обвинувачений «забув», що поширення інформації про місця дислокації українських військових, яка не публікувалась у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, забороняється.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости