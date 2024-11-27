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У Харкові пройшло тестування новорічної ілюмінації у центрі міста

У Харкові пройшло тестування новорічної ілюмінації у центрі міста

У Харкові протестували новорічну ілюмінацію.

Про це повідомляє міськрада.

Напередодні фахівці СКП «Харківзеленбуд» та Центрального парку перевірили якість підключення та справність святкових вогнів.

Цього року, вперше з початку повномасштабного вторгнення, новорічні прикраси з’явилися не лише в підземці, а й над землею. Святкові вогні прикрасили сад Шевченка, територію біля оперного театру та сухий фонтан на пл. Свободи.

Для оформлення міста використали близько 1 км енергоощадних гірлянд, які вдалося зберегти з довоєнних часів.

Тестове увімкнення тривало пів години. Повноцінно насолодитися новорічною ілюмінацією харків’яни зможуть з 1 грудня.

Святкові вогні вмикатимуть разом із вуличним освітленням, якщо дозволятиме енергетична та безпекова ситуація.

Агентство Телевидения Новости

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