У двох селах на Харківщині відновили електропостачання

У Борівській громаді на Харківщині відновили світло після обстрілів.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Фахівці Борівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання для 720 споживачів сіл Богуславка та Бахтин.

Як розповів старший майстер Борівського РЕМ Валерій Сидоренко, внаслідок бойових дій були пошкоджені повітряні лінії електропередачі.

«Останнім часом обстріли громади посилилися, тож, на жаль, нам доводиться постійно ремонтувати пошкоджені мережі. Ось і цього разу, попри небезпеку повторних обстрілів, нашим фахівцям вдалося провести відновлювальні роботи й заживити знеструмлених споживачів», – зазначив Валерій Сидоренко

Агентство Телевидения Новости