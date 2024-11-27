На Харківщині четверо дітей загинули через недбалість матері

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 29-річній жінці у злісному невиконанні встановлених законом обовʼязків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 листопада 2024 року близько 9:00 у селищі Пісочин зайнявся житловий будинок. Під час гасіння рятувальники знайшли тіла пʼятьох загиблих людей, серед яких четверо рідних братів віком від 4 до 9 років та їх 52-річний дідусь.

Шоста людина, яка перебувала у будинку, вижила — це 16-річний хлопець. Попередньо, причина виникнення пожежі, пов’язана з роботою електричних обігрівачів.

За даними слідства, фігурантка, яка є матірʼю чотирьох хлопчиків, 9 листопада залишила дітей на свого 52-річного батька, який тривалий час хворів, та на 16-річного брата. Того дня жінка поїхала по «власних справах», проте так і не повернулась.

Внаслідок злісного невиконання своїх батьківських обов`язків по догляду за малолітніми дітьми, в тому числі залишення їх без будь-якого нагляду, легковажності та байдужості до їх долі, настали тяжкі наслідки у вигляді смерті її синів, які знаходились у будинку.

Агентство Телевидения Новости