Сегодня 14:51
Просмотров: 109
Третя штурмова на Харківщині завдала втрат окупантам: відео
На Харківщині бійці Третьої штурмової бригади виявили техніку та місця розташування окупантів. По ворогу українські захисники вдарили FPV-дронами.
Про це повідомили у 3-й окремій штурмовій бригаді.
«Пілоти Третьої штурмової взяли на обгін та уразили з FPV ще один ворожий танк і БМП-2. Щоб покласти російський звʼязок – антену. І самих окупантів – у їхніх бліндажах», – йдеться в повідомленні.
Кадри роботи по окупантах у Харківській області надали бійці підрозділу Primus з 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр.