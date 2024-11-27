Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:05
Просмотров: 79

На Харківщині поліцейський допоміг породіллі дістатися пологового будинку

На Харківщині поліцейський допоміг породіллі дістатися пологового будинку

22 листопада о 1:30 ночі у жительки Лозівської громади Харківської області почалися перейми. Під час комендантської години подружжя звернулося до поліцейського офіцера громади.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейський із проблисковими маячками доправив породіллю до лікарні у Харкові.

«Поїздка була нелегкою. Іноді думав, що не встигнемо доїхати до пологового будинку. Заздалегідь взяв з собою аптечку та морально готувався приймати пологи. Після міста Златопіль перейми були вже по дві хвилини», – згадує Роман Воробйов.

Поліцейський доставив подружжя до пологового будинку і вже за кілька годин народилася дівчинка.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 