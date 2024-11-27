На Харківщині поліцейський допоміг породіллі дістатися пологового будинку

22 листопада о 1:30 ночі у жительки Лозівської громади Харківської області почалися перейми. Під час комендантської години подружжя звернулося до поліцейського офіцера громади.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейський із проблисковими маячками доправив породіллю до лікарні у Харкові.

«Поїздка була нелегкою. Іноді думав, що не встигнемо доїхати до пологового будинку. Заздалегідь взяв з собою аптечку та морально готувався приймати пологи. Після міста Златопіль перейми були вже по дві хвилини», – згадує Роман Воробйов.

Поліцейський доставив подружжя до пологового будинку і вже за кілька годин народилася дівчинка.

Агентство Телевидения Новости