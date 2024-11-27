На Харківщині працівниця ХТМ за 25 тис. рублів працювала на окупантів у Козачій Лопані

Жителька селища Козача Лопань Харківського району до повномасштабного вторгнення працювала оператором котельної теплового району в одній з філій комунального підприємства «ХТМ». Під час окупації жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жінка обійняла посаду «инспектора отдела внутренней политики Временной гражданской администрации Харьковского района Харьковской области».

Щомісячно за роботу на рф вона отримувала 25 тисяч російських рублів.

Колаборантка роздавала місцевим мешканцям гуманітарну допомогу від росії, створюючи вид «турботи» для українців.

Після деокупації жінка планувала залишитись непоміченою та раптово обрала позицію «вне политики». Проте правоохоронці викрили колаборантку.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости