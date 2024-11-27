ВАКС виправдав суддю Господарського суду Харківської області: прокурори готують апеляцію

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала суддю Господарського суду Харківської області невинуватою та виправдала її через недоведеність в її діях складу правопорушення.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про суддю Тетяну Денисюк.

Як вже заявили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, САП готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС, яким суддю Господарського суду Харківської області визнано невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вважає, що надані суду І інстанції докази свідчать про вчинення суддею кримінального правопорушення. Зважаючи на викладене, прокурор САП не погоджується з рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

Як нагадали в Центрі протидії корупції, це був повторний розгляд цієї справи у суді. Першого разу судді ВАКС виправдали Денисюк, не побачивши складу злочину. Апеляція згодом вирок скасувала і відправили справу на новий розгляд.

«Денисюк звинувачують у тому, що вона незаконно передала заарештований газ і газовий конденсат на десятки мільйонів гривень від державного Укргазвидобування приватній фірмі «Карпатнадраінвест», яку пов’язують з олігархом-втікачем Олександром Онищенком. При цьому суддя дозволила підприємству не платити великий судовий збір, через що держава недоотримала понад 200 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Центрі протидії корупції, Денисюк вважає, що вона не передавала газ і газовий конденсат, а лише зобов’язувала Укргазвидобування виконати пункт договору. Той пункт якраз був про передачу газу і газового конденсату.

Агентство Телевидения Новости