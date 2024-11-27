В Укренерго оприлюднили графік відключень світла на завтра

Завтра, 28 листопада, графіки обмежень електропостачання діятимуть і для побутових споживачів, і для промисловості.

Про це повідомили в Укренерго.

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

8:00-19:00 – одна черга відключень для побутових споживачів;7:00-20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

«Укренерго визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости