У Харкові та по Україні почали застосовувати аварійні відключення світла

Енергетика під масованим ударом ворога, атаки на енергооб’єкти відбуваються по всій Україні.

Про це повідомляє Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» терміново ввів екстрені відключення електроенергії.Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки, – зазначив Галущенко.

У звʼязку з оголошенням повітряної тривоги – на Харківщині застосовані аварійні відключення, – повідомляє Харківобленерго.

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