Слобожанські гвардійці нищать окупантів дронами на території рф

Групою аеророзвідки 5 Слобожанської бригади біля одного з населених пунктів, який знаходиться на території країни-агресора, була виявлена група з 6 військових, які будували фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

Координати окупантів були передані екіпажу fpv-дронів одного з батальйонів бригади та було прийняте рішення щодо нанесення вогневого враження по противнику, повідомляють гвардійці.

За допомогою операторів fpv-дрону ціль була уражена з першої спроби. Як показало подальше спостереження, втрати загарбників становлять: двоє загиблих та троє тяжко поранених.

Слід зазначити, що для знищення ворога був використаний fpv-дрон, який бригаді передали волонтери, наголошують гвардійці.

Агентство Телевидения Новости