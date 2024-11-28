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Слобожанські гвардійці нищать окупантів дронами на території рф

Слобожанські гвардійці нищать окупантів дронами на території рф

Групою аеророзвідки 5 Слобожанської бригади біля одного з населених пунктів, який знаходиться на території країни-агресора, була виявлена група з 6 військових, які будували фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади НГУ.

Координати окупантів були передані екіпажу fpv-дронів одного з батальйонів бригади та було прийняте рішення щодо нанесення вогневого враження по противнику, повідомляють гвардійці.

За допомогою операторів fpv-дрону ціль була уражена з першої спроби. Як показало подальше спостереження, втрати загарбників становлять: двоє загиблих та троє тяжко поранених.

Слід зазначити, що для знищення ворога був використаний fpv-дрон, який бригаді передали волонтери, наголошують гвардійці.

Агентство Телевидения Новости

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