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Під Харковом КАБи влучили по цвинтарю та будинках

Під Харковом КАБи влучили по цвинтарю та будинках

Сьогодні, 28 листопада, близько 12:35, під час авіаобстрілу Харківщини кілька КАБів влучили по території Малоданилівської громади. Щонайменше одна з авіабомб впала на цвинтарі, інша – поряд з будинками.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«Понівечене місце заховання. Зруйновано до декількох надгробних пам’ятників. Про постраждалих інформація не надходила», – написав Гололобов.

Ще один авіаційний удар зафіксовано в житловому масиві приватної забудови Малоданилівської громади.

Агентство Телевидения Новости

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