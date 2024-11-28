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Зафіксовані пошкодження у 14 областях: ДСНС ліквідовує наслідки масованого удару по Україні

Зафіксовані пошкодження у 14 областях: ДСНС ліквідовує наслідки масованого удару по Україні

Зранку 28 листопада російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

Про це повідомили в ДСНС України.

Обійшлося без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області. 

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС.

Всього для ліквідації наслідків по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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