У Харкові за добу затримали вісім громадян з наркотиками

За минулу добу харківські патрульні виявили вісім громадян, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

«За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність», – нагадали в патрульній поліції.

Агентство Телевидения Новости