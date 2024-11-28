Зеленський підписав закон про держбюджет на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Документ містить низку ключових показників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пріоритетом кошторису залишаються фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяється 2,23 трлн грн.

420,9 млрд грн спрямовано на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров’я, 199 млрд грн – на освіту.

Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», – написав Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости