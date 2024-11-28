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Зеленський підписав закон про держбюджет на наступний рік

Зеленський підписав закон про держбюджет на наступний рік

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Документ містить низку ключових показників.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пріоритетом кошторису залишаються фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяється 2,23 трлн грн.

420,9 млрд грн спрямовано на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров’я, 199 млрд грн – на освіту.

Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.

«Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», – написав Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости

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