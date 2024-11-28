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Лікар «швидкої» та фахівець з публічних закупівель: ТОП-10 вакансій Харківщини

Лікар «швидкої» та фахівець з публічних закупівель: ТОП-10 вакансій Харківщини

Станом на 28 листопада, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2873 вакансії.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Лікар з медицини невідкладних станів – 60 000 грн.Фахівець з публічних закупівель – 32 000 грн.Начальник служби – 31 790 грн.Головний державний аудитор – 23 460 грн.Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою – 23 000 грн.Адміністратор системи – 20 000 грн.Електрик цеху – 19 990 грн.Економіст з фінансової роботи – 18 000 грн.Вчитель початкових класів – 16 000 грн.Адміністратор – 12 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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