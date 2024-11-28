Відбито ворожий штурм на Харківщині: накат росіян зупинила Третя штурмова

Бійці 3 ОШБр відбили черговий штурму позицій українських захисників на Харківщині. Росіяни задіяли для атаки колону бронетехніки: три БМП і танк.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

Результат – бронетехніка знищена, піхота ліквідована.

«Піднімаємо в небо FPV – і одна з бех димить. Танк залипає у багнюці. Вцілілі БМП намагаються втекти. Але дрони Третьої штурмової доганяють і підривають техніку окупантів», – йдеться в повідомленні.

Ворожу піхоту випалили у полі за допомогою артилерії та дронів.

«Без контрольного влучання не залишився жоден окупант», – зазначили в бригаді.

Штурм росіян відбивали: «Команда Постріл», «Вершники Грому», реабатр та арта 1-го мехбату. Прикриття з повітря забезпечували: батальйон безпілотних систем FATUM з Протитанкового, Revenge group з 1-го механізованого, 1-й штурмовий та підрозділ Mosquitos.

Агентство Телевидения Новости