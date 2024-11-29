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У боях з окупантами на Харківщині загинув прикордонник

У боях з окупантами на Харківщині загинув прикордонник

На Харківщині загинув інспектор прикордонної служби, механік-водій Олександр Лемешко. Захисникові було 26 років.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Олександр Лемешко народився в Золочеві, навчався у школі № 2, після закінчення технікуму працював охоронцем у Харківському метрополітені.

З січня 2023 року пішов захищати Україну, служив у прикордонній комендатурі швидкого реагування.

Захисник поліг на Куп’янському напрямку, в селі Тополі.

Агентство Телевидения Новости

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