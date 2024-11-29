Окупанти били по Харкову та області авіабомбами та ракетами: дані поліції

Росіяни продовжують обстрілювати Харків та населені пункти області. Минулої доби військові рф застосували проти мирного населення КАБ, ФАБ та ракети.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Обстріли Харкова 28 листопада

Напередодні у Харкові 6:05 внаслідок влучання ракет С-400 пошкоджено інфраструктуру приватних підприємств.

Близько 13:15 внаслідок удару ФАБ-250 (ФАБ-500) з модулем УМПК пошкоджено вікна чотирьох багатоповерхівок.

Обстріли Харківської області 28 листопада

с. Уди, близько 12:55: КАБ влучив за межами населеного пункту. Без постраждалих.

с. Черкаська Лозова, 12:40: три КАБа влучили по території цвинтаря, без постраждалих.

с. Липці, 13:00: три КАБа влучили в лісі. Без постраждалих.

с. Веселе Близнюківської громади, 15:00: тип зброї встановлюється. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, магазин. Постраждала цивільна жінка – гостра реакція на стрес.

с. Баранівка, 23:25: два КАБа влучили по відкритій місцевості. Без руйнувань та постраждалих.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

28 листопада силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 11 людей:

с. Івашки – 2;м. Куп’янськ, с. Куп’янськ-Вузловий – 6;с. Новоолександрівка, с. Лосівка – 3.

Агентство Телевидения Новости