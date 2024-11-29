Росіяни скинули чотири КАБи на Золочівську громаду на Харківщині

Увечері 28 листопада окупанти завдали авіаударів поблизу двох населених пунктів Богодухівського району Харківської області. Загалом ворог скинув чотири авіабомби.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

23:25 авіацією рф завдано авіаударів по Золочівській громаді. Два КАБи вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка, ще два КАБи влучили на відкритій місцевості поблизу села Карасівка.

Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також напередодні ввечері близько 23:10 с. Палатки Берестинського району (Старовірівська громада) внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено частково приватний будинок та ангар сільського господарства.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 48 осіб.

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