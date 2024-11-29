Російська армія атакувала Україну безпілотниками: ППО збила 88 цілей

У ніч на 29 листопада, починаючи з 18:30 28 листопада, противник атакував Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських міст Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Ще 41 БпЛА локаційно втрачені, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, один безпілотник повернувся в росію.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Агентство Телевидения Новости