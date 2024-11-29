Десять років тюрми отримав ексбригадир залізниці, який передавав паливо росармії на Харківщині

Апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому бригадиру залізниці, який під час окупації Куп’янська передавав паливо росармії. Прибічник окупантів відправиться за ґрати на десять років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці червня 2022 року, під час окупації Купʼянська 42-річний чоловік добровільно погодився на «пропозицію» російських військових та пішов працювати на захоплене ворогом підприємство.

До повномасштабного вторгнення рф в Україну він працював на посаді бригадира залізниці, а при окупантах став «начальником базы топлива и нефтепродуктов производственного подразделения Локомотивного депо Купянск» государственного предприятия «Купянская железная дорога».

Під час окупації міста новообраний «начальник» безпосередньо передавав окупантам паливно-мастильні матеріали, що зберігались на території підприємства.

Враховуючи розміщення підприємства на незначній відстані від лінії бойових дій, вказана діяльність давала можливість представникам зс рф приховувати паливо від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко вирішувати логістичні питання для постачання палива в зону бойових дій з метою зміцнення бойових позицій окупантів.

Встановлено, що тільки наприкінці липня 2022 року «начальник» передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального. За роботу ворожий пособник отримував заробітну плату в російських рублях.

На початку березня 2023 року правоохоронці викрили поплічника окупантів та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. До винесення вироку чоловік перебував під вартою.

У судовому засіданні він свою вину не визнав та додав, що працював під тиском погроз. Проте докази, надані стороною обвинувачення, та показання свідків обʼєктивно підтвердили добровільність дій фігуранта.

Сторона захисту, не погодившись з вироком Червонозаводського районного суду Харкова, оскаржила його в апеляційному порядку.

Проте суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок, яким чоловіка визнано винним у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування та на державних підприємствах залізничного транспорту України на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости