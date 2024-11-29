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На Харківщині прикордонники спалили російські склади та техніку

На Харківщині прикордонники спалили російські склади та техніку

Оператори ударних БпЛА комендатури РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» завдали ударів по окупантах на Харківщині. Знищено бронетехніку, автівки та склади ПММ.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

На Куп’янському напрямку прикордонники завдали чергового потужного удару, внаслідок якого було знищено чотири танки, два автомобілі противника, два квадроцикли та БМП-2.

Також було знищено два склади пально-мастильних матеріалів, що значно ускладнить забезпечення техніки та логістику ворога.


Агентство Телевидения Новости

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