На Харківщині прикордонники спалили російські склади та техніку

Оператори ударних БпЛА комендатури РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» завдали ударів по окупантах на Харківщині. Знищено бронетехніку, автівки та склади ПММ.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

На Куп’янському напрямку прикордонники завдали чергового потужного удару, внаслідок якого було знищено чотири танки, два автомобілі противника, два квадроцикли та БМП-2.

Також було знищено два склади пально-мастильних матеріалів, що значно ускладнить забезпечення техніки та логістику ворога.





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