Суд оголосив вирок Миколі Харківському, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна

У Харкові суд призначив вісім років тюрми Миколі Харківському, який в 2021 році влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Тоді одна людина загинула, троє зазнали травм. На момент ДТП винуватцю зіткнення Миколі Харківському було 16 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові сталося зіткнення автомобіля «Шевроле Авео», яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля Infiniti під керуванням 16-річного водія, який виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок аварії водій автомобіля «Шевроле Авео» загинув на місці.

Після ДТП 16-річного водія та трьох пасажирів Infiniti, а саме двох 19-річних чоловіків та 16-річну дівчину доставлено до лікарні.

У медичному закладі 16-річний водій Infiniti надав невірні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення лікарні, але був затриманий працівниками поліції.

Крім того, встановлено, що неповнолітній хлопець і раніше притягався до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Так, у липні 2021 року суд визнав його винним в нанесенні умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 122 КК України) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки з випробуванням строком на один рік.

Прокурор наголосив, що вина обвинуваченого доведена у повному обсязі та підтверджена доказами, що були всесторонньо досліджені судом.

На вирок зловмисник очікував, перебуваючи під вартою. Вироком Червонозаводського районного суду Миколі Харківському призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Крім того, засуджений має сплатити по одному мільйону гривень двом дітям загиблого водія.

Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости