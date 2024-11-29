В обленерго склали нові графіки відключень світла у Харкові та області до 6 грудня

У «Харківобленерго» оновили графіки відключень електроенергії у Харкові та області на період з 30 листопада по 6 грудня. На підприємстві не виключають застосування додаткових заходів обмеження електропостачання.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

У таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

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