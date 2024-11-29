СБУ викрила харків’янку, яка підтримувала обстріли міста та виправдовувала окупантів

Кіберфахівці СБУ викрили 60-річну харків’янку, яка публічно виправдовувала збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів. Для поширення ворожої пропаганди жінка використовувала російські Телеграм-канали, більшість аудиторії яких становили жителі росії.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У своїх дописах та коментарях харків’янка висловлювала зневажливе ставлення до військовослужбовців Сил оборони, натомість вихваляла окупантів та виправдовувала їхні злочини. Ворожа поплічниця стверджувала, що не боїться росіян, адже вони «завдають ударів лише по військових об’єктах Харкова».

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігурантки. У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання правопорушниці, де виявили засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Агентство Телевидения Новости