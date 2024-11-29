У Харківобленерго роз’яснили, як діють графіки відключень світла

Енергетики роз’яснили, які графіки відключень існують і діють на території Харкова та Харківської області. Яка різниця між погодинними та аварійними відключеннями, та у якому разі який графік застосовується і від чого залежить час його дії.

На ці запитання відповіли фахівці «Харківобленерго».

Графік погодинних відключень

ГПВ (графік погодинних відключень) – складається кожного тижня і застосовується, виходячи із необхідності. Тривалість вимкнення світла – три години. Графік складається з шести груп. З ним можна ознайомитися на сайті і в Telegram-каналі АТ «Харківобленерго».

Графік аварійних відключень

ГАВ (графік аварійних відключень) – застосовується у разі порушення балансу між виробленням електроенергії і її споживанням. У цьому разі НЕК «Укренерго» доводить до операторів системи розподілу ліміти, тобто вказує, який об’єм електроенергії область може споживати на даний час, щоб зберегти баланс в Єдиній енергетичній системі.

Якщо планових відключень для цього недостатньо, обленерго вимушені застосовувати додаткові обмеження, і черги погодинних відключень розширюються чи доповнюються. Зробити це диспетчер зобов’язаний терміново – протягом 15 хвилин, тому обленерго позбавлене можливості попередити споживачів заздалегідь.

ГАВ також потрібні, щоб енергетики мали змогу провести ремонтні роботи на енергетичних об’єктах, які постраждали внаслідок ракетних ударів.

Спеціальний графік аварійних відключень

СпецГАВ (спеціальний графік аварійних відключень) – в екстрених випадках НЕК «Укренерго» вимагає застосовувати спецГАВ. Тоді світло може зникнути більше, ніж на 3-4 години. Така ситуація можлива внаслідок масованих ракетних обстрілів України.

У «Харківобленерго» наголошують, що аварійні відключення застосовуються не обов’язково тільки у тій області, де нещодавно були ракетні удари. Аварійні відключення можуть застосовуватися в усіх областях України.

Агентство Телевидения Новости