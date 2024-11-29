На Харківщині заочно оголосили вирок експравоохоронцю, який «здавав» окупантам місцевих силовиків

За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі колишньому правоохоронцю з селища Шевченкове Харківської області. Під час тимчасової окупації населеного пункту він пішов на співпрацю з ворогом та почав служити у створеному ними каральному органі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Як розповіли в ДБР, щоб вислужитися перед загарбниками, зрадник письмово повідомив окупаційній владі інформацію про місцевих учасників АТО/ООС та правоохоронців.

Спочатку його призначили дільничним інспектором в так звану народну міліцію, потім підвищили до уповноваженого групи карного розшуку. За свою роботу він отримував від окупантів по 45 тис. рублів щомісяця. Гроші «відпрацьовував», патрулюючи вулиці та затримуючи місцевих патріотів. Під час звільнення регіону чоловік втік до росії.

Рішенням суду його заочно визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та ув’язнено на 15 років. Також у зрадника конфіскували майно та позбавили спеціального звання.

Агентство Телевидения Новости