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В Україну повернули тіла 502 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 502 полеглих захисників

Україна повернула тіла 502 військовослужбовців, які загинули на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію полеглих захисників, серед яких:

397 військових з Донецького напрямку;24 з Луганського напрямку;64 із Запорізького напрямку;з моргів на території рф повернено 17 загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офіс уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури Сектору безпеки та оборони України.

Тіла загиблих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Ця процедура необхідна для встановлення осіб загиблих.

Агентство Телевидения Новости

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