Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:45
Просмотров: 63

Працювала на окупантів на Харківщині: судитимуть жінку

Працювала на окупантів на Харківщині: судитимуть жінку

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, староста Піско-Радьківського старостинського округу під час окупації Ізюмщини збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом. У червні 2022 року жінка обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области».

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала «новій владі».

Жінка переховується від українського правосуддя на території рф, її оголошено у розшук. Її судитимуть заочно в Дзержинському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 