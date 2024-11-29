Працювала на окупантів на Харківщині: судитимуть жінку

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, староста Піско-Радьківського старостинського округу під час окупації Ізюмщини збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом. У червні 2022 року жінка обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области».

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала «новій владі».

Жінка переховується від українського правосуддя на території рф, її оголошено у розшук. Її судитимуть заочно в Дзержинському районному суді Харкова.

Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости