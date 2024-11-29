Податкові пільги для бізнесу у Харкові продовжать

Для харківських підприємців буде подовжена дія пільг з місцевих податків на перший квартал 2025 року.

Про це сьогодні, 29 листопада, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Також мер подякував бізнесу, який, попри виклики воєнного часу, продовжує працювати та надавати харків’янам робочі місця.

«Раніше ми пішли на безпрецедентний крок, коли скасували для підприємців всі податки та збори, які йдуть до місцевого бюджету. Наступного тижня на сесії ми пролонгуємо дію цих пільг. Дуже хочу, щоб у бізнеса були обігові кошти, які потрібні для того, щоб залишатися в Харкові, платити заробітні плати та розвиватися. Я розумію, наскільки сьогодні важко працювати в Харкові, але це вкрай необхідно. Тому я дуже вдячний соціально відповідальному бізнесу, який залишається в місті», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости