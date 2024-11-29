У Харкові державі повернуто сховище, незаконно відчужене у приватну власність

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави в особі Фонду державного майна України про повернення захисної споруди державі та визнання права власності держави на вказане нерухоме майно.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що АТ «Укртелеком» оформлено право власності на сховище, розташоване по вул. Старошишківській, яке прийняте в експлуатацію в 1989 році. Його площа складає 113,5 кв. метрів, його місткість — 100 осіб.

Це сховище з часів незалежності України перебувало у власності Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком», пізніше реорганізованого в Українське державне підприємство електрозв’язку «Укртелеком». У 2000 році шляхом корпоратизації було створено ВАТ «Укртелеком», а у 2011 році контрольний пакет акцій підприємства продано державою в особі Фонду державного майна України Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕСУ».

Під час приватизації до статутного капіталу АТ «Укртелеком» включено низку об’єктів нерухомого майна, розташованих в місті Харкові, включно із зазначеним сховищем, яке є самостійним об’єктом цивільних прав, обмеженими в обороті.

Однак відчуження сховища у приватну власність у 2011 році відбулось всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», згідно з якою захисні споруди цивільного захисту не підлягали приватизації як об’єкти, що мають загальнодержавне значення. Аналогічна норма міститься і в статті 4 чинного Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури. На виконання судового рішення на теперішній час державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради зареєстровано право власності держави на вказане сховище у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Фондом державного майна України.

Агентство Телевидения Новости