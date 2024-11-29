Вовчанськ, Тихе, Лозова, Зелений Гай та Колісниківка: гарячі точки на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 29.11.2024 щодо російського вторгнення.

За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 123, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Тихого. Один бій досі триває.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми неподалік Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. З початку доби українські воїни відбили вже 16 атак.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори. Наразі триває дві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили ворожу атаку в районі Дружби, також ворожа авіація завдала ударів по Олександро-Калиновому та Олександро-Шультиному.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили дев’ятнадцять атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Курахівському напрямку, загарбники 33 рази атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дачне, Дальнє, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. Десять боїв продовжуються.

Агентство Телевидения Новости