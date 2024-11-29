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Ветерани Харківщини отримають житло за кошти держави

Ветерани Харківщини отримають житло за кошти держави

У 2024 році на забезпечення житлом ветеранів та членів сімей полеглих військовослужбовців Харківщини із бюджету держави виділили 233 мільйони гривень.

Ці кошти дозволяють забезпечити житлом 95 родин, повідомляють в ХОВА.

«За ініціативи Президента України Володимира Зеленського, ще 156,8 мільйона гривень із держбюджету надійдуть найближчим часом. Це дозволить забезпечити житлом ще 65 родин захисників та захисниць», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім державних програм, на Харківщині діє обласна програма підтримки. На 2024-2028 роки її загальне фінансування становить 628 мільйонів гривень, із них на цей рік – 122 мільйони.

Агентство Телевидения Новости

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